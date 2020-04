Appello alla partecipazione: Aiutiamo Crotone con la campagna “La spesa sospesa”

E’ attiva da qualche giorno “La spesa sospesa”, campagna finalizzata a consentire a tutti coloro che intendano dare una mano ai nostri concittadini in difficoltà, di donare alimenti e beni di prima necessità effettuando la spesa in uno dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

In questi giorni di emergenza e di particolare disagio, chiediamo a tutti un piccolo gesto di solidarietà, un segnale di prossimità e di vicinanza per la nostra comunità, per le famiglie, i bambini, le donne, gli uomini che hanno bisogno di un aiuto concreto e ne hanno bisogno adesso.

Le attività commerciali che hanno aderito ad oggi, e che ringraziamo, e presso cui vi invitiamo ad acquistare beni di prima necessità da distribuire a chi ne ha più bisogno, sono:

BUSCEMA SALUMERIA – Piazza Mercato Crotone

STEFANIA MACRÌ FRUTTA E VERDURA – Viale Gallucci Crotone

ANTICO FORNO DI PIETRO LAGANÀ – Via Vittorio Emanuele, 133 Cirò Marina e via Roma, Crotone

PAM SUPERSTORE – Via Nazioni Unite Crotone

PAM – Via Vittorio Veneto, 50 Crotone

PAM – Via Giuseppe di Vittorio, 34-40 Crotone

PAM – Via XXV Aprile, 66 Crotone

MD (BIG MARKET SRL) – Via G. Di Vittorio c/o terminal di Romano Crotone

MD (G&G SRL) – Via C. Matteucci, 1 Loc Passovecchio Crotone

MD GROTTERIA – Località Poggio Pudano s.s.106

PANIFICIO PUCCI DI ELIA ANTONIO – Via Cappuccini 71 – 88900 Crotone

FRESH PLANET SAS DI RIGANELLO MARIA & C – Via Giovanni Paolo II, 92 Crotone

HALAL FOOD – Via Marinella 29 Crotone