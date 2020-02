Deve scontare un ergastolo per un omicidio del ’99, arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della Stazione di Cirò Superiore hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, in sostituzione della misura provvisoria della detenzione domiciliare, a carico di un 69enne del luogo. L’uomo dovrà espiare la pena dell’ergastolo per un omicidio commesso in Germania nell’anno 1999. L’arrestato, dopo, le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Crotone.