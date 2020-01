Eroina e cocaina: tre giovani finiscono in manette

I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno arrestato un 30enne, un 22enne ed un 26enne, tutti del luogo, ritenuti responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale operante, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, a seguito di perquisizione personale e locale, rinvenivano nella loro disponibilità circa 40 grammi di eroina e 5 dosi di cocaina. Terminate le formalità di rito, gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della locale Procura della Repubblica (