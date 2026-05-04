di Raffaele Mortelliti

C’è un paradosso intollerabile che si consuma ogni giorno sotto i nostri occhi, nel punto più strategico del Mediterraneo. Lì dove la geografia ha disegnato una piattaforma naturale perfetta, incrociando una delle più alte concentrazioni di risorse economiche, culturali e paesaggistiche d’Europa, noi continuiamo a recitare la misera parte dei mendicanti. Continuiamo a comportarci come l’ultima, ininfluente delle periferie.

Ecco perché il titolo “Lo Stretto dei Coglioni” non è una provocazione da osteria, né un banale turpiloquio. È pura, spietata, accademica politologia, radicata nella più cruda logica anatomica. Essere il “coglione” significa rassegnarsi al ruolo dell’appendice. Significa restare lì, appesi, dondolanti e zavorrati dall’inerzia, a subire passivamente gli scossoni della storia. Significa custodire il potenziale vitale – la ricchezza, l’energia, il seme del futuro – ma restare condannati a fare da spettatori immobili, mentre la parte attiva entra in azione, detta le regole del gioco e ne gode i frutti.

Il coglione sta a guardare. Subisce il movimento altrui. E questo è esattamente ciò che fanno, da decenni, le due sponde dello Stretto: un pendolo inerte che guarda la ricchezza passargli in mezzo, senza mai avere il coraggio o l’intelligenza di farsi motore e decisore. In due. Come i coglioni.

Il più grande alibi burocratico del Mezzogiorno

Se oggi scaviamo oltre la retorica elettorale di questo fine aprile, scopriamo una verità agghiacciante: l’Area Integrata dello Stretto è diventata il più colossale alibi politico del Sud Italia. Un gigantesco bluff di carta.

Se sfogliate i faldoni polverosi delle amministrazioni, troverete decine di Piani Strategici che parlano di “visione euro-mediterranea” o di “area metropolitana integrata”. Bellissime parole, inchiostro sprecato su carta intestata. La realtà è che, da una sponda , si sbandiera lo Stretto nei convegni per darsi un tono europeo, per poi impostare la vera caccia al consenso su chi asfalta meglio la via del rione o finanzia la sagra di quartiere. Un approccio difensivo, di stampo burocratico, che guarda alle grandi opere infrastrutturali quasi esclusivamente per elemosinare i fondi compensativi, difendendo il proprio orticello.

Dall’altra sponda, il panorama è altrettanto desolante. C’è chi si barrica dietro la “sindrome del vassallo”: si firmano protocolli e delibere per l’integrazione, per poi farsi regolarmente e comodamente bloccare dalle burocrazie regionali. La colpa è sempre di Catanzaro o di Palermo, usando i governatori come scudo per nascondere la propria impotenza politica. E poi c’è l’estremo opposto: chi riduce l’intera Area dello Stretto a una tifoseria da stadio per le infrastrutture, legando il destino di un milione di persone all’attesa messianica di un singolo cantiere, senza uno straccio di piano per la reale fusione socio-economica del territorio.

Tutti la citano, nessuno la finanzia. Tutti la evocano, ma non esiste un solo bilancio condiviso. La verità indicibile, che nessun candidato ha il coraggio di pronunciare, è che fare sistema significa invadere il campo altrui: il Sindaco di Reggio deve pretendere voce in capitolo sui flussi turistici di Taormina, e il Sindaco di Messina deve esigere la cogestione dell’Aeroporto Tito Minniti, strappandolo al monopolio regionale e puntare al doppio delle risorse figlie del duopolio. Finché non accadrà questo, parleremo del nulla.

L’arsenale in ostaggio e l’occasione irripetibile

Il delitto è perfetto perché l’arsenale a nostra disposizione è illimitato. Non stiamo cercando di unire due province depresse, ma di accendere il quadro comandi di una holding da 1,1 milioni di abitanti. Una scala demografica che in Europa significa “Capitale”.

Le peculiarità di quest’area compongono un monopolio naturale inattaccabile, attualmente parcellizzato da una burocrazia cieca:

* La Logistica monca: A nord abbiamo il Porto di Gioia Tauro, cuore pulsante del transhipment globale. A sud, la cantieristica navale messinese, che ha il know-how per dominare le riparazioni nel Mediterraneo centrale. In mezzo, un’Autorità di Sistema Portuale che gestisce decine di milioni di transiti annui. Eppure, non esiste una lobby logistica unificata per imporsi sui mercati esteri.

* Il furto turistico legalizzato: La sponda siciliana viaggia col pilota automatico sui brand di Taormina e delle Eolie. Ma è un turismo mutilato. Un vero “Sistema Stretto” intercetterebbe il turista internazionale, lo imbarcherebbe su aliscafi diretti al Museo Nazionale di Reggio Calabria per i Bronzi di Riace, lo porterebbe a sciare in Aspromonte guardando l’Etna, o a perdersi nella Costa Viola, nella Locride o nei mila anni di storia.

* Economia senza regia: Produciamo bergamotto in regime di quasi monopolio mondiale ed eccellenze ittiche, ma non esiste un singolo polo fieristico-commerciale dello Stretto capace di attrarre i capitali della Zona Economica Speciale.

Oggi, però, l’allineamento astrale ci toglie ogni scusa: la coincidenza dei cicli elettorali. Avere le due città che si misurano con le urne in una finestra temporale sovrapponibile significa che i futuri sindaci avranno davanti a loro lo stesso orizzonte di mandato. Cinque anni netti, simultanei. Chi non coglie questa sincronia per firmare un Masterplan esecutivo dal Giorno 1, è un sabotatore del proprio territorio.

Il patto con l’Elettore: O Sistema, o Scarto

Smettiamola di deresponsabilizzare i cittadini. Se l’elettore va alle urne con la miopia cronica di chi cerca l’amministratore di condominio per farsi sbloccare la pratica in assessorato, quell’elettore è il primo mandante del suicidio economico dei propri figli. Scegliere chi governa queste città significa scegliere il CEO di una multinazionale territoriale.

Ai candidati non vanno più concesse le stucchevoli litanie sui “tavoli tecnici” o sul generico “fare rete”. I candidati vanno inchiodati a contratti vincolanti. Devono rispondere se hanno già in tasca un piano per un’Agenzia Unica per il Turismo, per una mobilità urbana fusa con biglietto unico tra le due sponde a costi urbani, e soprattutto, se sono disposti ad andare a Roma uniti. Perché due sindaci che mettono sul tavolo di Palazzo Chigi il peso di oltre un milione di abitanti non vanno a chiedere elemosine: vanno a dettare le condizioni dell’agenda nazionale.

Questo è l’assioma inattaccabile: il valore dello Stretto non è dato dalla somma di Messina e Reggio Calabria, ma dalla loro moltiplicazione. Se si sceglie l’isolamento, uno diviso due fa zero.

Il bivio è spietato. O si diventa Sistema – con budget condivisi, lobby politica unica e visione macro-economica – o si accetta di essere lo scarto dell’Europa. Continuare a restare lì, appesi sul mare, ad aspettare che Roma, Bruxelles o il fato decidano per noi, non è più tollerabile. O diventiamo la mente e il braccio del Mediterraneo, o restiamo, irrimediabilmente, “lo Stretto dei Coglioni”.