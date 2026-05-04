di Raffaele Mortelliti

Maggio 2026.

Il PNRR entra nella sua fase finale e il Paese si specchia nei suoi numeri. Tutto sembra funzionare: percentuali rispettate, milestone raggiunte, opere inaugurate. (diciamo). È la liturgia della riuscita. Ma la liturgia, per definizione, non ammette domande. Le sospende.

La domanda che qui non sospendiamo è una sola, ed è brutale:

il Sud è stato davvero sviluppato, o è stato utilizzato per sviluppare altro?

Se si vuole essere seri, bisogna partire da un fatto che nessuno nega ma che pochi hanno il coraggio di portare fino in fondo: senza il Mezzogiorno — senza i suoi indicatori di ritardo, senza il suo squilibrio strutturale — l’Italia non avrebbe avuto accesso alla stessa quantità di risorse europee. Il Sud è stato il presupposto negoziale del piano.

Non è un dettaglio. È l’architrave.

Ma ogni architrave regge qualcosa. E qui bisogna guardare cosa è stato costruito sopra.

La narrazione ufficiale dice: i fondi arrivano al Sud, quindi il Sud cresce.

La realtà è più sofisticata, e meno rassicurante.

I fondi arrivano, sì. Ma lungo una filiera precisa: progettazione, affidamento, esecuzione, gestione. E dentro questa filiera si annida la verità che non si racconta: il valore non coincide con il luogo dove si apre il cantiere.

Il valore sta nella progettazione.

Sta nella direzione.

Sta nella capacità di replicare quel progetto altrove.

E queste funzioni, sistematicamente, stanno dove già esistono.

Non è una truffa. È peggio: è un automatismo.

Un automatismo che produce un risultato chiaro:

al Sud resta l’opera, (quando resta), altrove si consolida il sistema che produce opere.

Il Sud riceve interventi.

Altri territori accumulano potere.

E quando il ciclo si chiude, ciò che resta davvero non è il cemento, (che resta e copre) ma la capacità di generare altro cemento. Non è l’infrastruttura, ma il controllo delle infrastrutture future.

Se questo è il quadro, la seconda domanda è inevitabile: perché non esplode nulla?

Perché il sistema ha trovato il suo equilibrio.

Gli amministratori locali sono stati trasformati in esecutori prudenti. Più attenti a non sbagliare che a incidere. Firmare è un rischio, non firmare è una colpa: si governa nella paura controllata.

Gli intellettuali sono stati integrati nella macchina: consulenze, advisory, progettazione. Non vengono esclusi, vengono inglobati. E quando sei dentro, difficilmente rompi.

I cittadini vedono miglioramenti parziali e si accontentano di quelli.

Nel frattempo, si è affermata una narrazione potente perché semplice: la modernità è digitale.

Fibra, piattaforme, connessione.

Ma qui serve essere netti, quasi brutali:

la connessione non è un diritto se i diritti fondamentali non sono garantiti.

Puoi avere la banda ultralarga in un paese dove manca un presidio sanitario dignitoso.

Puoi digitalizzare i servizi in un territorio dove l’acqua arriva a intermittenza.

Questo non è progresso. È una gerarchia invertita.

È estetica della modernità, non sostanza.

Il passaggio più pericoloso è quello che non si dichiara: il cambio di funzione del Sud.

Non più luogo che produce. (o meglio che avrebbe dovuto produrre)

Luogo che ospita.

Ospita turismo, spesso senza filiera locale solida.

Ospita energia, che alimenta sistemi produttivi altrove.

Ospita servizi, che tengono in vita ma non costruiscono sviluppo.

Il punto non è demonizzare questi settori.

Il punto è capire cosa succede quando diventano l’unico orizzonte.

Succede questo:

il lavoro si abbassa,

la ricchezza non si trattiene,

l’identità si trasforma in prodotto.

Il Sud smette di essere economia e diventa paesaggio.

E un paesaggio non contratta. Viene utilizzato.

Ogni analisi che non parte da qui è inutile.

Il Sud perde giovani. Non è una notizia, è una costante.

Ma il punto non è la perdita numerica. È la perdita qualitativa.

Se vanno via quelli che possono scegliere, resta chi non può.

E un territorio dove resta chi non può scegliere è un territorio senza leva.

Senza giovani non c’è conflitto.

Senza conflitto non c’è politica.

Senza politica c’è gestione.

Si gestisce il declino, lo si rende decoroso, lo si racconta bene.

Ma resta declino.

Puoi costruire tutte le infrastrutture che vuoi.

Se non c’è chi le usa per produrre futuro, restano gusci perfetti. (ammesso che si siano costruiti)

A questo punto il meccanismo è completo.

Il Sud è abbastanza debole da giustificare interventi.

Gli interventi non sono abbastanza strutturali da renderlo forte.

E quindi il ciclo si rinnova.

È un equilibrio.

Non giusto, non ingiusto. Efficiente. (devastante)

E come tutti gli equilibri efficienti, è difficile da rompere perché conviene a troppi.

Qui finisce l’analisi e inizia la responsabilità.

Continuare a chiedere fondi è una strategia subalterna.

Perché ti tiene dentro il meccanismo che ti definisce come problema.

Il punto è un altro: funzione.

Il Sud non è periferia geografica.

È centro strategico non attivato.

È Mediterraneo.

È porta energetica.

È piattaforma logistica naturale tra Europa, Africa e Oriente.

Ma una piattaforma non è un territorio passivo.

È un sistema che decide cosa passa e cosa trattiene.

E qui serve una rottura vera, non retorica: trattenere progettazione e gestione, non solo esecuzione, costruire filiere locali obbligate, non opzionali, investire prima nei diritti essenziali, poi nel loro potenziamento digitale, legare ogni grande intervento alla creazione di competenze permanenti sul territorio

E soprattutto:

smettere di accettare la narrazione che definisce il Sud come destinatario.

Questa non è una questione meridionale.

È una questione nazionale.

Un Paese che usa una parte di sé come leva e non come motore è un Paese che rinuncia alla propria potenza.

Si può reggere per anni così.

Ma non si cresce.

E alla fine il conto arriva, sempre.

Non perché qualcuno lo presenta.

Perché semplicemente non c’è più niente da usare.

Il Sud non ha bisogno di essere salvato.

Ha bisogno di essere rimesso nella posizione in cui può decidere.

E quando un territorio torna a decidere, smette di essere un alibi.

Diventa un problema.

Ma è esattamente da lì che iniziano le soluzioni