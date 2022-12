Reggina-Bari: numeri da grande evento, attenzione alla bufala della Giornata Amaranto

Reggina-Bari sarà una grande festa. Si attende un altissimo numero di spettatori per la grande festa del calcio meridionale. Le due tifoserie sono gemellate da oltre trent’anni e sarà l’occasione giusta per riempire lo stadio di famiglie e bambini, probabilmente più che in altre occasioni.

La Reggina, per l’occasione, ha scelto di mettere in vendita i biglietti della Gradinata Est allo stesso prezzo delle curve. L’obiettivo è agevolare l’arrivo al Granillo di quante più persone possibili.

Da qualche giorno, però, corre un fake news. Si tratta dell’eventualità che Reggina-Bari sia stata dichiarata “Giornata Amaranto”. Si tratta di una giornata particolare in cui le tessere degli abbonati non valgono e anchce loro devono acquistare il biglietto.

Reggina-Bari non sarà Giornata Amaranto. Gli abbonati potranno entrare tranquillamente con il loro abbonamento. La precisazione serve per tranquilizzare quanti avevano creduto a quella che è una vera e propria bufala.