Reggio Calabria – Giuseppe Falcomatà ricorda Totò Camera: “Buon viaggio, ti voglio bene”

Il ricordo di Giuseppe Falcomatà di Totò Camera apparso sul suo profilo Facebook:

Anche dopo la pensione aveva continuato a lavorare, gratis, per la sua Reggio. Lo avevo delegato al decreto Reggio e lui, ogni mattina, era in ufficio a combattere contro la burocrazia, contro la diffidenza di alcuni funzionari, contro le lungaggini dei ministeri, solo ed esclusivamente per il bene della città.

Un giorno mi chiese “ci sono novità?” La sera prima avevamo saputo di essere in dolce attesa di Italo, glielo dissi e lui mi rispose “lo so, l’ho sognato”.

Ma i tuoi non erano sogni Totò, erano lunghe chiacchierate col tuo migliore amico col quale avevi condiviso l’amore incondizionato per Reggio, che ci portava a difenderla in tutti i modi, come quando passaste la notte accanto agli operai Omeca negli in cui c’era il rischio di chiudere lo stabilimento di Torre Lupo, o con gli incendi ai mezzi dell’autoparco, le lotte per la discarica di Pietrastorta e Longhi Bovetto, lo sgombero delle baracche a Piazza del Popolo. Solo per citarne alcuni.