Catanzaro, ai domiciliari pubblica foto su Instagram di ex compagna e figlia: trasferito in carcere

Personale del Commissariato di Catanzaro Lido ha eseguito un’ordinanza con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto l’aggravamento e la sostituzione della misura degli arresti domiciliari in atto con la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di anni 25, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

L’ipotesi è che l’arrestato, nonostante si trovasse in regime di arresti domiciliari, con espresso divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, abbia fatto uso del social network “Instagram”, allo scopo di pubblicare, in un’occasione, una foto della figlia della sua ex convivente, e, in altra occasione, altre foto, sempre delle figlie della persona offesa, oltre ad effettuare due tentativi di chiamata nei confronti della sua ex compagna.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.