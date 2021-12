Occhiuto: “Obbligo vaccinale non lo considererei una compressione inaccettabile della libertà”

Sui vaccini “Forza Italia, dall’inizio, ha assunto una posizione chiara, che forse è servita anche a temperare quella dei nostri alleati. Registro che oggi anche Lega e FdI sono più in linea con la condizione di crisi che sta vivendo il Paese”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Il Foglio”.

“Noi siamo saldamente nel centrodestra, ma ancor più saldi nella nostra opinione, in ordine alla necessità di proseguire e intensificare la campagna di vaccinazione”, è il ragionamento di Occhiuto, che non si nasconde nemmeno davanti alle ipotesi più drastiche: “Se arrivassimo a percentuali ancora più consistenti – oggi la copertura arriva all’85 per cento degli over 12 – l’obbligo non sarebbe necessario.

Ma premesso ciò, io non credo sia una bestemmia parlarne. Il Covid sta mettendo in ginocchio l’economia del Paese, oltre a determinare tanti morti ogni giorno”.

Insomma, conclude il presidente Occhiuto, “se anche si dovesse stabilire l’obbligo vaccinale non me ne stupirei, non lo considererei certo una compressione inaccettabile della libertà”.