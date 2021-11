AZ e Banco alimentare: insieme per un grande gesto concreto di solidarietà

Presenti in prima linea, anche quest’anno, per la “Giornata Nazionale della Colletta

Alimentare” che arriva alla sua 25^ edizione.

L’evento di solidarietà più partecipato in Italia, quale momento prezioso per

focalizzare l’importanza e la responsabilità nel recupero di eccedenze per contribuire

al futuro del nostro pianeta.

Sabato 27 novembre i volontari di Banco Alimentare consegneranno, all’ingresso

degli ipermercati, una busta per la “spesa solidale” da riempire con i prodotti

suggeriti: olio, omogeneizzati, prodotti per l’infanzia, tonno e carne in scatola, pelati

e legumi, ecc..

La Colletta si svolgerà presso i punti vendita Ipercoop presenti all’interno dei Centri

Commerciali: CC “Le Fontane” (Catanzaro) , CC “Le Vele” (Montepaone), CC “Le

Spighe” (Crotone) , CC “Le Vigne”(Castrovillari), CC “I Portali” (Corigliano) , CC “Porto

Bolaro”(Reggio Calabria), CC “Le Ninfee” (Reggio Calabria) , CC “Porto Degli Ulivi”

(Rizziconi) , CC “I Giardini del Sole” (Zumpano), CC “The City” (Cosenza), Via Repaci

(Rende) e nei seguenti punti vendita Coop: CC “Le Fornaci” (Catanzaro), Via

Stromboli – Amantea (Cosenza), Zona industriale SS.19 Mangone (Cosenza), Loc.

Difesa Della Serra San Giovanni In Fiore (Cosenza), C.da Fornace Trebisacce

(Cosenza), Via Moderata Durant, 66 Vibo Valentia (Vibo Valentia).

L’obiettivo primario della Colletta rimane, oggi più che mai, quello di sensibilizzare e

coinvolgere tutti i cittadini a svolgere un grande gesto di solidarietà.

Dona la Spesa: IL TUO AIUTO È UN BENE DI PRIMA NECESSITÀ!