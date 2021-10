Al Centro Cornici di Pino Angotti l’esposizione dell’artista Vanessa Ferrauto, “Grotesque”

Dopo il successo registrato con la mostra di Marco Lodola, il Centro Cornici di Pino Angotti si prepara ad ospitare un’altra importante artista italiana che esporrà le proprie opere nel laboratorio di via Daniele – a Catanzaro – da mercoledì 27 ottobre a mercoledì 10 novembre nella mostra intitolata “Grotesque”: si tratta di Vanessa Ferrauto truccatrice di cinema, moda e pubblicità e docente di trucco cinematografico a Torino e Milano (sul il trucco del musical “A Christmas Carol Musical” pronto ad approdare in Calabria).

Vanessa Ferrauto ha iniziato il suo percorso studiando contemporaneamente arte, cinema e trucco, che subito diventa la sua occupazione principale. Dalla televisione al cinema, alla moda fino alla pubblicità, Vanessa Ferrauto ha lavorato su produzioni italiane ed internazionali da oltre quindici anni e ha truccato celebrità di fama mondiale nel campo dello spettacolo, della musica e dello sport. Negli ultimi anni ha deciso di rendere concrete la sue passioni intraprendendo un percorso artistico con la Galleria Farini di Bologna, che l’ha portata ad esporre i suoi quadri in Italia e all’estero, e con le piattaforme Artplatt, Zigguart e Emerging Artist Platform by Hansford&Sons di Londra. Dal punto di vista creativo Vanessa ha sviluppato un personale mondo immaginario in cui trovano spazio pittura e fotografia. Qualunque sia la tecnica i punti in comune sono sempre gli stessi: l’impatto con il colore e l’aspetto psicologico dell’immagine.

Lo stile si ispira agli artisti della Belle Epoque e al Liberty, ma anche alle forme e ai colori dell’Espressionismo e del Futurismo.

Prima delle mostre on line del 2021 – ad esempio per Artplatt e Zigguart – nel 2019 ha esposto a Londra (Arthill Gallery Londra, IV Art Expo); alla Galleria Farini di Bologna, alla XXIX Collettiva internazionale ‘Arte a palazzo’; Arte Padova, Mario Schifano & selezione artisti; per Espace Thorigny Parigi, International Art Prize; -D Studio Milano, Galleria Farini a Milano, giusto per citare qualche esempio.