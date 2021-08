Reggio Calabria – Presentato “Accamòra”, cortometraggio di Emanuela Muzzupappa

Nel Chiostro San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria ha organizzato l’incontro con l’artista Emanuela Muzzupappa, sceneggiatrice e regista del cortometraggio “Accamòra”. Ha introdotto la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, la quale ha sottolineato come il cortometraggio “Accamòra” attraverso le parole di due soli protagonisti diretti magistralmente da Emanuela Muzzupappa, riesce a mettere in scena un racconto fatto di ricordi familiari, di amore per la propria terra e della paura della perdita delle proprie certezze. Prima della proiezione del corto, la regista e sceneggiatrice Muzzupappa ha illustrato come “Accamòra” racconta la storia dei cambiamenti che avvengono “in questo momento”, che arrivano senza preavviso e che sono permanenti. Attraversa la velocità con cui questi arrivano, racchiude in sé l’aria sventata dell’infanzia e l’asprezza con cui questa viene consumata. Il cortometraggio è un omaggio alla memoria e alla conservazione dei ricordi delle emozioni passate. Dopo la proiezione del cortometraggio, Pasquale Amato, storico e docente all’Università per Stranieri di Reggio Calabria, ha evidenziato come in undici minuti di film, la regista, attraverso la storia del cortometraggio, gli ambienti in cui è stato girato e l’intensità interpretativa degli attori, è riuscita a coinvolgere ed emozionare il numeroso pubblico presente. Durante l’incontro sono state esposte alcune creazioni di Chiara Muzzupappa, la ricamatrice del legno, laurea in Design. Le sue borse e le sue creazioni sono delle vere e proprie opere d’arte. Il mio desiderio, ha affermato Chiara Muzzupappa, è quello di affermarmi nel mondo della moda portando avanti la tradizione di artisti siciliani e calabresi. Giovanni De Girolamo, critico d’arte, nel commentare le numerose slides con le opere realizzate dall’artista e un video che fa vedere alcuni momenti di realizzazione artistica, ha evidenziato le peculiarità creative con cui Chiara Muzzupappa riesce a fare nascere opere interamente personalizzate, dalla forma, al disegno, ai colori.