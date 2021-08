Emergenza incendi, De Magistris: “Il governo mobiliti anche l’esercito, la Calabria non può aspettare”

“Presidente Draghi la Calabria e il sud bruciano. Facciamo appello al Governo e al dipartimento della protezione civile nazionale affinché mettano in campo ogni azione, dai mezzi aerei a quelli di terra, compreso l’uso dell’esercito, per tutelare il patrimonio boschivo ed agricolo della Calabria, tenuto anche conto che la situazione istituzionale e politica regionale è fuori controllo dal momento che manca da un anno circa un presidente della Regione eletto dal popolo e nel pieno delle sue funzioni. La Calabria non può aspettare, fate presto”.

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria.