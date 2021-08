Cosenza – Miss Italia continua con l’elezione di Miss Miluna Calabria 2021

La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia esclusivista di Miss Italia Calabria al suo settimo anno consecutivo, prosegue la stagione del concorso di bellezza più importante d’Italia, facendo questa volta tappa a Lorica, un vero e proprio fiore all’occhiello dell’altipiano silano dove il 22 agosto alle 18:30 circa, nella suggestiva cornice del lungolago, verrà eletta Miss Miluna Calabria 2021; la quale accederà di diritto alle pre-finali nazionali di Miss Italia. La selezione regionale precedente di Miss Valle dell’Esaro prevista il 21 agosto, è stata invece rinviata causa Covid. “A malincuore abbiamo deciso, assieme all’amministrazione comunale di Malvito, che ci ha notiziati dell’aumento di casi Covid – 19 nella cittadina, di posticipare questa selezione regionale alla prima decade di settembre. Il 22 agosto saremo tuttavia in una delle location più belle della nostra Calabria. Le selezioni stanno toccando in lungo e in largo, dalle coste alle montagne, tutte le peculiarità della nostra terra e Lorica, con le sue eccellenze, non poteva certo mancare. Nella manifestazione sarà presente, come madrina dell’evento, Miss Italia 2020 Martina Sambucini, che dopo un incontro istituzionale sarà protagonista di un percorso itinerante. Ringraziamo il sindaco Rosaria Succurro e l’amministrazione comunale”. L’evento sarà condotto da Larissa Volpentesta e Linda Suriano, arricchito dalle coreografie del corpo di ballo a cura di Lia Molinaro, oltre a un importante messaggio di sensibilizzazione sociale #ilgiornodopo. Lorica è una attrazione per turisti provenienti da tutto il mondo, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “Perla della Sila”, grazie anche a fonti ufficiali le quali affermano che a Lorica ed in Sila si respira l’aria più pulita d’Europa. “Lorica è, come Tropea, capitale della bellezza calabrese. Non poteva esserci scenario migliore per la serata di Miss Miluna Calabria, che si svolgerà sul lungolago, dalle ore 19 di domenica 22 agosto, con la Miss Italia Martina Sambucini quale madrina della serata.” – dichiara il sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro – “Questi sono eventi di forte richiamo, che per loro natura richiedono luoghi particolari, direi magici. Lorica ha un fascino ineguagliabile, è la Perla della Sila e sta vivendo una nuova stagione di protagonismo. Ci auguriamo di crescere sempre di più nell’accoglienza e nell’attrattività. Stiamo lavorando ogni giorno per questo, anche per ospitare eventi di spettacolo così prestigiosi, che proprio a Lorica possono diventare un appuntamento stagionale fisso”. La kermesse andrà in onda, in diretta, sulla pagina Facebook Miss Italia Calabria.