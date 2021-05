Cade da cavallo e si ferisce, recuperato dal Soccorso alpino

Ieri intorno alle 11:55 la Stazione SILA CAMIGLIATELLO veniva allertata per una rovinosa caduta da cavallo avvenuta in località Fallistro di Croce di Magara (CS) di un signore di Corigliano Calabro. Constatate le condizioni del ferito veniva allertata la Centrale Operativa del 118 di Cosenza, la quale prontamente inviava una ambulanza sul posto. Rivalutato lo stato dell’infortunato e stante l’interruzione della S.S. 107 per velocizzare il trasporto si decideva congiuntamente con la Centrale del 118 di richiedere l’intervento dell’elisoccorso che arrivava sul posto in pochissimi minuti. L’equipe medica dell’elisoccorso stabilizzato il ferito lo trasportava presso l’ospedale di Cosenza per le cure del caso.