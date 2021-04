Vaccini, Magorno: “Vaccinare gli operatori degli esercizi commerciali”

“Nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Covid, ritengo necessario prendere in considerazione una categoria di lavoratori particolarmente a rischio ed esposta al contagio. Mi riferisco agli operatori degli esercizi commerciali, in particolare coloro che operano alle casse. Si tratta di una platea molto ampia, finora non presa in considerazione nell’organizzazione della diffusione del siero nonostante ripetute sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria. Stiamo parlando di migliaia di lavoratrici e lavoratori che in questa terribile pandemia non si sono mai fermati, anzi hanno fornito un servizio prezioso alla popolazione soprattutto durante il lockdown. Inserirli fra coloro che hanno diritto subito al vaccino non è solo un atto di giusta profilassi e prevenzione, ma di giustizia e rispetto verso questi lavoratori. Chiedo, dunque, al ministro alla Salute, al generale Figliuolo e a tutto il team istituzionale deputato alla gestione dell’emergenza Covid di porre rimedio a questa grave esclusione”.

Così il Senatore Ernesto Magorno.