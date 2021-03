Sportello Inps Caulonia, Anastasi: “Ritengo necessario chiedere delucidazioni”

“Avendo ricevuto in qualità di consigliere regionale della Calabria, numerose sollecitazioni tanto da rappresentanti degli Enti Locali interessati quanto dalla cittadinanza, ritengo necessario chiedere delucidazioni in merito all’attuale situazione dell’ufficio zonale INPS di Caulonia”.

Il consigliere regionale di “Io resto in Calabria” Marcello Anastasi pone questa premessa all’ istanza indirizzata alla direzione generale dell’Inps. “Da quanto ho avuto modo di apprendere, da notizie fornite sia da rappresentanti del territorio e da semplici cittadini, sia da notizie giornalistiche –si fa presente nella nota-, lo sportello in questione sarebbe chiuso; situazione che comporta disagi e complicazioni per la popolazione, soprattutto se si tiene conto che l’ufficio di Caulonia ha sempre rivestito una notevole importanza strategica, essendo punto di riferimento di ingenti numeri di cittadini provenienti anche dei paesi limitrofi”.

Aggiunge Anastasi: “Considerato ciò, la chiusura di Caulonia comporterebbe ricadute negative non solo nella stessa cittadina, ma anche nell’area circostante. Nonostante i conosciuti fatti di cronaca che hanno recentemente interessato la sede locale, che di sicuro hanno creato nocumento al vostro Istituto, sia in termini di immagine che in termini logistici – si rivolge così Anastasi alla direzione generale dell’Ente-, sono tuttavia convinto che non debba essere la popolazione a pagare le spese di comportamenti infedeli, se si considera che le più colpite sono proprio le fasce più deboli, quelle con più difficoltà negli spostamenti tra paesi”.

Il consigliere regionale conclude chiedendo, oltre i necessari chiarimenti, anche “uno sforzo per ricercare una soluzione veloce ed efficace che possa riattivare celermente e a pieno regime l’ufficio territoriale, eliminando così i disagi per la popolazione provocati dalla chiusura dello stesso”.