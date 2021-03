Catanzaro – Focolaio Viale Isonzo: i contagi al momento sono 28

Sta proseguendo in queste ore l’azione di controllo e verifica in merito al focolaio di viale Isonzo. In mattinata il sindaco Sergio Abramo ha ricevuto comunicazione da parte dell’Asp con la quale è stato specificato che i contagi riconducibili a quell’area della città sono al momento 28. Sono comunque ancora in corso le analisi di altri tamponi molecolari. La situazione è sotto la stretta osservazione della Prefettura, del primo cittadino e dell’Asp di Catanzaro.