Turismo, in Calabria il progetto ‘La rete di San Francesco di Paoloa’

Domani, lunedì 8 febbraio, alle ore 11.30, l’assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, terrà una conferenza stampa, nella sala verde della Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro, per illustrare il progetto integrato “La rete di San Francesco di Paola”.All’incontro prenderanno parte anche i sindaci dei Comuni di Corigliano Rossano, Paola, Spezzano della Sila e Paterno Calabro, promotori del progetto.La presente comunicazione vale come invito per le testate giornalistiche.