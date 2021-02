Regionali, Forza Italia indica Roberto Occhiuto come candidato presidente

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha confermato, rinnovandogli la piena fiducia, quale facente funzioni di capogruppo alla Camera, l’onorevole Roberto Occhiuto che Forza Italia continuerà ad indicare come candidato presidente per la regione Calabria. E’ quanto si legge in una nota di Fi.