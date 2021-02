Governo Draghi, nuovo ministri: Antonella Polimeni in lizza per il Ministero della Salute

È già partito il totoministri per il governo di Mario Draghi. Quello dell’ex presidente della Bce si annuncia come un esecutivo di larghe intese. La squadra dei ministri, in particolare, dovrebbe essere un mix tra tecnici e politici.

Tra le caselle più importanti, complice anche la pandemia in corso, ci sarà quella del Ministero della Salute. Al momento Leu non ha sciolto i dubbi relativi alla possibilità di fare parte della maggioranza che sosterrà Mario Draghi, ma qualora accadesse potrebbe chiedere la conferma di Roberto Speranza.

Tuttavia, si iniziano già fare i nomi di chi potrebbe di diventare il primo dirigente del Ministero della Salute.

Nei giorni scorsi si è fatto il nome della virologa Ilaria Capua. Nelle ultime ore è stata lanciata da La Stampa l’ipotesi che vedrebbe Mario Draghi possa affidarsi ad Antonella Polimeni.

La rettrice de La Sapienza di origini reggine, già preside preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’ateneo romano, è docente di Malattie Odontostomatologiche.