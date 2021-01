Reggio Calabria – La triplice sindacale: “Incontreremo Falcomatà dopo le elezioni metropolitane”

“E’ opportuno mettere in agenda l’incontro confronto con il Sindaco Falcomatà, dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano. La nostra interlocuzione e il confronto sui temi esplicitati nel nostro documento riguardano l’intero territorio metropolitano e non solo quello del Comune capoluogo. Nel rispetto dunque, della completa definizione dell’assetto metropolitano, e per quanto concerne il nostro mandato di rappresentanza che si riferisce all’intera provincia, incontreremo il Sindaco Metropolitano, dopo la composizione del Consiglio Metropolitano, dopo la definizione dei delegati, e soprattutto per attivare un confronto costante che tenga in netta considerazione le Conferenze dei Sindaci dei territori e gli stessi consiglieri “metro”. Dopo il 24 gennaio pronti a discutere del futuro e delle prerogative politiche e sociali della Città Metropolitana”.

Così i segretari Gregorio Pititto (Cgil Reggio Calabria), Celeste Logiacco (Cgil Piana di Gioia Tauro, Rosi Perrone (Cisl Reggio Calabria) e Nuccio Azzarà (Uil Reggio Calabria).