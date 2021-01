Al via la 3^ edizione del concorso letterario ‘Calabria in versi’

Dopo il grande successo del 2020, tra pochi giorni partirà la terza edizione del Concorso Letterario “Calabria in Versi” ideato e promosso dall’Associazione culturale Calabria Contatto.

Come annunciato durante l’evento finale dell’edizione 2020, il Concorso Letterario “Calabria in Versi” continua la sua opera di narrazione della regione attraverso l’arte. Il successo di pubblico e di qualità sempre crescente ha rafforzato in questi anni la convinzione che la cultura sia una delle armi più potenti per il supporto alla crescita del nostro territorio.

Le scorse edizioni hanno di fatto dimostrato di essere non solo delle competizioni artistiche, ma dei veri e propri sentieri di aggregazione di persone, idee e talenti. E l’Associazione Culturale Calabria Contatto con convinzione ha deciso di continuare su questo solco, in una terra che ha un disperato ed entusiasmante bisogno di essere raccontata.

Tante importanti novità

Anche questa edizione presenterà delle novità importanti. La più rilevante è legata alla presenza di due sezioni, con l’allargamento ai racconti brevi. Per questo motivo, la giuria tecnica è cambiata e cresciuta.

La pubblicazione del bando

La pubblicazione del bando della Terza Edizione del Concorso Letterario Calabria in Versi avverrà il prossimo 14 gennaio sul portale dell’Associazione, nella sezione dedicata. Ci auguriamo che il tema scelto sia di grande ispirazione per gli autori che vorranno partecipare.

Tutte le informazioni sul sito: www.calabriacontatto.it