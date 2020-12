“Rischi naturali”, primo webinar informativo con l’assessore Savaglio

“Sotto l’acqua e nel fango. Il dissesto idrogeologico in Calabria”. È il tema del seminario online, in programma per venerdì 17 dicembre (ore 11.30), a cui prenderà parte anche l’assessore regionale alla Ricerca e Innovazione, Sandra Savaglio. Si tratta del primo di un ciclo di webinar informativi sui rischi naturali e antropici in Calabria che vede coinvolti la Regione Calabria, l’Unical, il sistema “Sila”, l’ordine degli Ingegneri e Anci. L’obiettivo è quello di creare un link tra le pubbliche amministrazioni e l’infrastruttura regionale di ricerca “Sila” (Sistema integrato di laboratori per l’ambiente in Calabria).