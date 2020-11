Vibo Valentia, positivo al Coronavirus dipendente comunale: chiusi gli uffici

Uffici comunali chiusi, stamani, a Vibo Valentia per lo svolgimento di un’attività di sanificazione. La decisione è stata adottata dal sindaco Maria Limardo a seguito della presenza di un dipendente dell’ente, il terzo, risultato positivo al Covid-19. Stamattina quindi sono state avviate nuovamente le operazioni per garantire l’igienizzazione dei locali. La notizia della positività del lavoratore è giunta al sindaco in seguito della comunicazione del Dipartimento di prevenzione dell’Asp.