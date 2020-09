In autostrada con oltre un chilo di marijuana, arrestato allo svincolo di Pizzo

Portava in auto una busta contenente droga, per questo motivo agenti della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia hanno arrestato un uomo. È accaduto sull’autostrada A2, nei pressi dello svincolo di Pizzo Calabro. I poliziotti hanno controllato una vettura, al cui interno c’era la una busta contenente oltre un chilogrammo di marijuana. Il conducente di 37 anni, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e associato in carcere. Durante l’udienza davanti al Gip di Vibo Valentia l’arresto è stato convalidato e la persona arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari.