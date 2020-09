Catanzaro, violenze in famiglia: divieto di avvicinamento per un 43enne

Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia di Stato nel perseguire i reati perpetrati in ambiente domestico con violenze di ogni tipo in danno di familiari.

L’ennesimo risultato lo ha conseguito il Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido che si è occupato di un 43enne, indagato per gravissime condotte poste in essere in danno della moglie e dei quattro figli minori.

In particolare, la donna, nello scorso mese di giugno, sporgeva denuncia presso quell’Ufficio di Polizia, riferendo che il marito si era reso responsabile, in più occasioni negli ultimi cinque anni, di continue vessazioni e violenze nei suoi confronti – alcune volte anche in presenza dei figli – tanto che, a causa dello sconforto, della disperazione e dello stato d’ansia permanente nel quale era caduta, aveva addirittura tentato il suicidio.

Più volte l’uomo l’aveva costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà, mentre, in un’occasione, le aveva puntato un coltello alla gola alla presenza di una figlia quattordicenne e, ancora, in una circostanza si era introdotto arbitrariamente nei locali del posto ove la moglie lavorava, distruggendo delle suppellettili.

Altresì, spesso, terrorizzava e minacciava anche i figli.

Le minuziose e approfondite indagini svolte dai poliziotti del Commissariato di Catanzaro Lido, condotte immediatamente dopo aver ricevuto la denuncia, consentivano di raccogliere molteplici elementi di riscontro a quanto dichiarato dalla vittima, che in una circostanza, per le gravità delle lesioni conseguenti alla violenza subita dal marito, aveva anche dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso e a rivolgersi ad un Centro Antiviolenza per avere un supporto psicologico.

L’esito delle investigazioni, rappresentate alla Procura della Repubblica di Catanzaro, determinavano l’inoltro al GIP, che l’accoglieva, della richiesta di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, eseguita ieri.