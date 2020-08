Crotone – Valorizzazione dei comuni della provincia sui social network

La Camera di Commercio di Crotone ha avviato i tirocini formativi extracurriculari previsti dalla collaborazione esistente tra l’Ente e la società Bluocean srl Partner di National Geographic, nell’ambito del Corso “Bluocean’s Workshop” in Alta Formazione foto giornalistica 2019/2020.

“Abbiamo avviato già da alcuni anni una proficua collaborazione con la Blu Ocean, prestigioso partner calabrese del National Geographic – spiega il Presidente della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese – al fine di valorizzare dal punto di vista promozionale il territorio e le imprese della provincia”.

La tirocinante Maria Francesca Greco, con il coordinamento della Responsabile del servizio “Promozione comunicazione e Giustizia alternativa” dell’Ente Gaetana Claudia Rubino, è stata sin da subito impegnata nella realizzione della campagna di digital marketing denominata “B-Kroton – Il bello della provincial di Crotone” finalizzata a mostrare, tramite un mirabile accostamento di testi e immagini gli scorci migliori dei 27 comuni del territorio, dal mare alla montagna, dai borghi collinari a quelli costieri, e i principali processi produttivi, dall’artigianato artistico all’agroalimentare, dall’industria al turismo”.

Il viaggio è già iniziato sui social network camerali con le diverse tappe già pubblicate: Isola di Capo Rizzuto, Cutro, Strongoli, Casabona, Scandale, Umbriatico, Crotone.

“Rinnoviamo l’invito alle aziende interessate ad aprire le proprie porte per mostrare le lavorazioni tradizionali e le importanti eccellenze produttive del territorio. I social network sono un veicolo importantissimo di comunicazione a livello globale e, soprattutto in questo periodo, diventano fondamentali per attrarre flussi turistici e nuovi clienti” conclude Pugliese.

Per informazioni sull’iniziativa è possibile contattare il Servizio Promozione, Comunicazione, Giustizia Alternativa della Camera di commercio di Crotone all’indirizzo e-mail promozione@kr.camcom.it o ai numeri telefonici 0962.6634207-227-231-204-225.