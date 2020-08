Catanzaro – Dal primo settembre riapertura dei nidi e i micro nidi d’infanzia

Con l’ordinanza n. 63 del 21 agosto 2020 la Regione Calabria fissa la riapertura dal 1° settembre di nidi e i micro nidi d’infanzia.

Come già anticipato qualche giorno fa dall’Assessore al Welfare Gianluca Gallo a coordinatore regionale di “Sud & Infanzia in Rete” é arrivata l’ufficialità della Regione Calabria, con la pubblicazione dell’ordinanza n. 63 del 21 agosto 2020, per la riapertura dei nidi e micro nidi d’infanzia.

Difatti la Regione in relazione alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, con l’ordinanza odierna consente dal 1° settembre 2020 la ripresa di tutte le attività dei Servizi educativi per l’infanzia (0-36 mesi) gestiti da privati ed entro il 24 settembre 2020 dei servizi gestiti da enti pubblici. Continua la proficua collaborazione con l’Assessore Gallo e la struttura operativa del settore di competenza diretta dalla dirigente Saveria Cristiano

Prossimo obiettivo, dichiara Cento, è la ripartizione delle risorse ai servizi privati e pubblici assegnati alla Regione a seguito del piano di azione pluriennale per le annualità 2018, 2019 e 2020.

Il gruppo “Sud & Infanzia in rete” prende atto della concretezza della politica attiviata dall’assessore Gallo e riconosce l’impegno che il settore di competenza manifesta verso un settore, sino ad oggi poco attenzionato, che coinvolge quasi 100.000 bambini calabresi confermando il proprio impegno a fianco delle istituzioni regionali.