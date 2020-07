Melicchio (M5S): 1,6 milioni in Calabria per i comuni sotto i mille abitanti per lo sviluppo sostenibile

“Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto con cui viene assegnato un contributo a fondo perduto, dell’importo di 19.329,89 di euro, in favore di ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. In particolare, sarà finanziata la realizzazione di opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità sostenibile.” È quanto fa sapere il deputato calabrese del MoVimento 5 Stelle Alessandro Melicchio che rende note le cifre che il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico assegna alla nostra regione. “La misura mette a disposizione per 84 piccoli comuni calabresi 1.623.710,76 euro per l’anno 2020. Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza del contributo. Anche in questo caso, si tratta di un provvedimento concreto che va nella giusta direzione, un segnale effettivo da parte del Governo anche alle comunità di piccole dimensioni, a sostegno del diritto di tutti i cittadini di continuare a vivere nella terra dove sono nati. Teniamo nella giusta importanza i piccoli borghi – conclude il pentastellato – e puntiamo anche su loro per aiutarci nel percorso di rendere più sostenibile il nostro Paese e modernizzarlo, senza perdere altro tempo.”