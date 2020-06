Catanzaro – Pubblicato il bando per le iscrizioni all’asilo nido dell’UMG per l’anno educativo 2020/2021

In attesa di conoscere quelle che saranno le disposizioni governative e regionali per l’avvio per prossimo anno educativo, dovute all’emergenza coronavirus, l’Università Magna Graecia di Catanzaro ha pubblicato, come da regolamento dell’Ateneo, il bando di ammissione per le iscrizioni all’Asilo Nido “Le Rondini” per l’anno educativo 2020/2021.

Sono tre i posti disponibili ed il termine per presentare la domanda scade giorno 12 giugno alle ore 12.00. E’ consentito anche l’invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo dell’Università: protocollo@cert.unicz.it.

L’Asilo Nido è stato realizzato per conciliare la vita lavorativa e di studio con quella familiare, infatti è aperto a tutti i bambini di età compresa tra gli uno e i tre anni, con possibilità di iscrizione anche a bambini che compiranno il dodicesimo mese di vita entro il mese di dicembre 2020, mentre potranno frequentare i bambini fino al 36° mese di età, inclusi coloro che compiranno il 36° mese entro febbraio dell’anno educativo in corso.

L’Asilo è quindi fruibile per i figli dei dipendenti e dei docenti dell’UMG ma anche per l’Azienda Ospedaliera Mater Domini, la Fondazione UMG e il CNR, con riserva per i figli dei cittadini del distretto socio-sanitario di Catanzaro dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

E’ possibile anche fruire, sempre sulla base delle prossime disposizioni a seguito dell’emergenza coronavirus, di un servizio aggiuntivo e suppletivo di Baby Parking con modalità più flessibili rispetto alle esigenze dei genitori e più ampie per dare risposte differenziate in relazione alle richieste dei genitori. Aperto su base oraria dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con pagamento su tariffa oraria.

L’avviso di iscrizione è consultabile sul sito istituzionale dell’Ateneo, all’indirizzo www.unicz.it ,dove è possibile scaricare la modulistica occorrente e tutte le informazioni inerenti il servizio.