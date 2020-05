Bandiere blu – 14 in Calabria: ecco i comuni scelti

Si è tenuta la 34esima edizione dellea Bandiera Blu, con i riconoscimenti assegnati dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education, ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici con le acque più belle e pulite.

La Calabria con 14 riconoscimenti e tre nuovi ingressi (Rocca Imperiale, Tropea e Siderno). Premiate in totale in Italia 195 località Bandiere Blu 2020, per un totale di 407 spiagge. Numeri in crescita rispetto al 2019, con 12 new entry (e nessuna uscita). Per aggiudicarsi il vessillo blu serve infatti un sistema di servizi a 360 gradi riassunto in 32 criteri che la giuria nazionale valuta in modo sempre più dettagliato.