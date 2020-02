Pippo Callipo: “Tropea Capitale italiana della Cultura 2021: tutti facciano la loro parte”

«La candidatura di Tropea a Capitale italiana della Cultura 2021 va sostenuta da chiunque abbia a cuore la Calabria. Da cittadino, prima ancora che da imprenditore ora impegnato in politica, darò il mio pieno e disinteressato contributo affinché si raggiunga un risultato che è certamente alla portata della “perla del Tirreno”.

Per questo ho partecipato con convinzione ed entusiasmo alla prima riunione istitutiva del Comitato che riunisce rappresentanti pubblici e privati con l’obiettivo di promuovere e sostenere la candidatura e la proposta progettuale “Tropea 2021”. È una di quelle occasioni in cui fare sinergia, evitando personalismi e superando qualsiasi steccato, può rivelarsi decisivo per arrivare alla vittoria nel contest nazionale promosso dal MIBACT. È necessario dunque che tutti gli attori istituzionali e sociali che ne hanno la possibilità, a partire dalla Regione per arrivare agli operatori economici e al mondo dell’associazionismo, facciano la propria parte. Se vince Tropea, con il suo inestimabile patrimonio culturale, vince la Calabria intera». Ad affermarlo, in una nota, è l’imprenditore e neo consigliere regionale Pippo Callipo.