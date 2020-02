Nuovo sciame sismico in Calabria

Diverse scosse di terremoto sono state avvertite nella notte in Calabria, per l’esattezza in provincia di Crotone. A localizzarle è stata la Sala Sismica dell’Ingv di Roma sulla costa ionica pitagorica.

L’ultima ed anche la più intensa è stata di magnitudo ML 3.1, e si è verificata alle 04:37:04, ad una profondità di 19 km. Non si segnalano danni a persone o cose