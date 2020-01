I risultati dell’attività della Polizia di Stato in Calabria nel 2019 nelle stazioni e sui treni

E’ tempo di bilanci per gli uomini e le donne della Polizia Ferroviaria, chiamati a dare sicurezza nelle stazioni ed a bordo dei treni in un momento storico in cui sulle condizioni di sicurezza influiscono non solo dinamiche strettamente legate al territorio ma anche accadimenti di rilievo internazionale.

II Compartimento Polizia Ferroviaria della Calabria, nel corso del 2019, ha messo in campo oltre 10.000 pattuglie, di cui 1.827 a bordo dei treni, supportate da oltre 160 servizi antidroga ed antiborseggio svolti da personale in abiti civili e da oltre 60 controlli ai cd. “rottamai” nell’ambito del contrasto al fenomeno dei furti di rame.

Ciò ha portato all’arresto di 10 persone, mentre 52 sono state denunciate in stato di liberta, 203 le sanzioni amministrative elevate, più di 1150 i veicoli controllati, numerosi i sequestri di armi da taglio e di materiale contraffatto.

Complessivamente, nel corso del 2019, oltre 49.000 sono state le persone identificate. L’impegno costante dei poliziotti e stato ripagato dalla cattura di due latitanti ed al deferimento all’Autorità Giudiziaria di una persona, inottemperante alia misura degli arresti domiciliari e di due cittadini italiani, inottemperanti alia misura del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Catanzaro.

Specifici servizi antidroga, effettuati con l’ausilio di unita cinofile, hanno consentito il sequestra di oltre 340 grammi di sostanza stupefacente, mentre la costante presenza degli operatori negli scali ferroviari di pertinenza e sui treni scortati ha portato al rintraccio di 6 persone scomparse, di cui 2 minori.

A ciò si aggiungano le mirate campagne di educazione alia legalità. In particolare, con il progetto ” Train …..to be cool” gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno incontrato, nel corso dell’anno scolastico 2019, oltre 4100 studenti calabresi delle scuole medie e superiori allo scopo di sviluppare Ia cultura della sicurezza in ambito ferroviario.

Si evidenzia il record di presenze, circa 2500 studenti e giovani pallavolisti provenienti da ogni territorio della Calabria, che hanno partecipato al “Gioca Volley S3 in Sicurezza” , il tour della scacciata, del sorriso e della sicurezza ferroviaria, organizzato da Ansf, Polfer e Fipav presso il Centro Commerciale “Due Mari” a due passi da Lamezia Terme(CZ).

Pertanto, la Polizia Ferroviaria, non è solo sinonimo di repressione dei fenomeni delittuosi in ambito ferroviario, ma e anche sinonimo di prossimità, di educazione alia legalità, laddove gli uomini in divisa diventano un punto di riferimento per il variegato popolo che gravita nelle Stazioni e nelle zone circostanti.