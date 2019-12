I fumetti Manga arrivano in Calabria con Salvatore Pascarella

Si terrà sabato 15 febbraio a Rende (CS), nei locali di Talent Garden Cosenza, il primo Workshop di Tecniche Manga con Salvatore Pascarella, docente della Lucca Manga School e della Scuola Italiana di Comix di Napoli e autore che vanta collaborazioni in Giappone ma attivo anche in Italia e in Francia.

Ma cos’è il Manga?

Con questa parola siamo soliti identificare uno stile di disegno che fa parte di una pubblicazione seriale che spesso propone dei canoni fisici molto particolari. Ma in questo termine è racchiuso molto di più. Pochi sanno che il Manga non è uno stile di disegno ma un insieme di tecniche che portano alla realizzazione della tavola, caratterizzata da un linguaggio narrativo e visivo unico nel suo genere. Non c’è appassionato di fumetti che non abbia almeno un manga sullo scaffale.

Il workshop, organizzato dalla scuola di arti visive Nero Su Bianco, durerà da mattina fino a sera. I partecipanti avranno modo di stare a contatto con Pascarella e di scoprire tutti i segreti dell’affascinante mondo dei manga e del mercato che li porta sugli scaffali delle nostre librerie. Non solo: nel corso della giornata verranno commissionati importanti esercizi volti a perfezionare le capacità tecniche e narrative di coloro già avvezzi al mondo del disegno a fumetti.

Il ricco programma della giornata è disponibile sul sito della scuola, nella sezione dedicata appunto ai workshop: www.scuolanerosubianco.it

Coloro intenzionati a prenotare subito un posto possono richiedere maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo info@scuolanerosubianco.it