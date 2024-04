Da qualche mese è attivo in alcune regioni d’Italia un incentivo per le famiglie in difficoltà che consente di risparmiare sui costi di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia necessaria all’autoconsumo. Promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e finanziato dal Fondo Nazionale con a capo il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), il Reddito Energetico prevede una quota fissa di 2.000 euro a cui se ne aggiunge un’altra variabile di 1.500 euro per ogni kW di potenza installata. Il bonus punta a ridurre le emissioni nocive nell’aria e i costi in bolletta (nota MASE). L’energia prodotta in eccesso verrà trasformata in crediti utili per finanziare il Fondo.

Dettagli e Requisiti per l’Accesso

Recenti dati ISTAT rivelano che circa l’8,9% delle famiglie residenti in Italia, ma soprattutto nel Mezzogiorno, è in povertà energetica. Per contrastare il fenomeno, nel 2023 il ministro Gilberto Pichetto ha introdotto il Reddito Energetico valido per gli anni 2024 e 2025. Il bonus si rivolge ai nuclei familiari in difficoltà, con malati gravi o portatori di handicap, con ISEE inferiore a 15 mila euro oppure a 30 mila euro e almeno 4 figli a carico. L’incentivo è destinato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per richiedere l’agevolazione bisogna possedere alcuni requisiti: l’immobile di proprietà deve essere accatastato nel gruppo A (sono escluse le categorie A1, A8, A9 e A10) e possedere una fornitura di energia elettrica attiva con qualsiasi fornitore al momento della domanda. L’impianto deve avere una potenza nominale non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW. Deve produrre energia elettrica solo per autoconsumo e non essere associato ad alcuna batteria di accumulo.

Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza, utilizzando l’apposita piattaforma messa a disposizione dal GSE e saltando così le interminabili file negli uffici. Contestualmente all’ISEE aggiornato, verranno richieste le credenziali SPID (utili per accedere al portale web), la carta di identità elettronica in corso di validità oppure la Carta Nazionale dei Servizi. In più, bisognerà fornire un indirizzo di posta elettronica valido per eventuali comunicazioni. Le domande verranno esaminate in ordine cronologico, pertanto farà fede la data di presentazione.

Con Plenitude sarà possibile richiedere il Reddito Energetico senza troppi pensieri. L’accesso al bonus, che permette di ridurre i consumi fino al 50% con un importante risparmio in bolletta, non implica la restituzione del contributo in un secondo momento, ma richiede la sottoscrizione di una convenzione con il GSE mediante cui l’energia prodotta in eccedenza e inutilizzata dalla famiglia verrà trasformata in crediti che gioveranno ad alimentare il Fondo a livello regionale. I tecnici Plenitude provvederanno a tutto: dalla verifica dei requisiti base, fino alla progettazione, all’installazione dei nuovi pannelli fotovoltaici e al loro collaudo. La polizza multi-rischi, la manutenzione e il monitoraggio delle performance per 10 anni rientrano tra i servizi inclusi (obbligatori per legge).

Benefici del Reddito Energetico

Come specificato nella nota del MASE, il Reddito Energetico ha un duplice scopo:

1) promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili (i pannelli fotovoltaici per l’appunto)