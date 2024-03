L’Italica Sport è di nuovo campione regionale invernale di nuoto per la categoria Esordienti A. La polisportiva di Reggio Calabria si è classificata al primo posto nella speciale graduatoria riservata alle società, in occasione delle gare che si sono svolte a Catanzaro Lido sabato 3 e domenica 4 marzo.

Il successo ai Campionati Regionali bissa dunque quello della passata edizione e diviene la conferma della bontà del lavoro svolto dai ragazzi che quotidianamente si allenano presso il Parco Caserta Sport Village.

Il risultato è inoltre una grande soddisfazione per tutta la dirigenza e i tecnici dell’Italica Sport, che da ormai diversi anni si pongono come obiettivo quello di far crescere al meglio i giovani atleti nelle diverse discipline in cui è impegnata la società.

“Sono orgoglioso – ha dichiarato Antonino Praticò, responsabile tecnico del settore nuoto di Italica Sport – dei miei ragazzi. Tutti hanno migliorato i loro primati personali, contribuendo alla vittoria di di squadra. Abbiamo registrato dei tempi di notevole spessore che confermano la loro crescita. Noi continueremo a curare il nostro vivaio”.

Le medaglie negli esordienti A

Il successo collettivo ai Campionati Regionali Invernali di Catanzaro è arrivato grazie ai grandi risultati individuali dei nuotatori reggini nella categoria Esordienti A. Sono, ad esempio, ben cinque le medaglie conquistate da Davide Rugolo che ha vinto l’oro nei 200 misti e l’argento nei 100 farfalla, 200 dorso, 200 farfalla e 400 misti. Quattro quelle di Domenico Fortunato Pennestrì: oro nei 200 rana, argento nei 100 stile libero, 200 misti e 100 rana. Tre podi per Noemi Barberi: argento nei 200 rana e bronzo nei 200 misti e 400 misti. Tre bronzi, invece, per Eva Geri nei 400 stile libero, 200 rana e 100 rana. Bronzo nei 100 stile libero per Francesco Toscano.

A medaglia sono andate anche quattro staffette. Due gli argenti: la 4×100 stile libero femminile (Barberi, Donato, Geri, Ramondini) e la 4×100 stile libero maschile (Boccuto, Pennestrì, Rugolo, Toscano). Due i bronzi: la 4×100 misti femmiile (Barberi, Donato, Geri, Ramondini) e la 4×100 misti maschile (Pennestrì, Putortì, Rugolo, Toscano).



Buoni risultati nella categoria Esordienti B

Indicazioni positive per l’Italica Sport sono arrivate anche dai più piccoli. Tante le medaglie conquistate dagli Esordienti B. Leonardo Caminiti ha conquistato l’oro nei 100 e 200 rana. Due medaglie per Carlotta Di Blasi (bronzo nei 100 e 200 dorso). Argento nei 200 rana per Morena Bagnato e bronzo nei 200 dorso per Raffaele Capua. Ottimi piazzamenti anche per Karol Amodeo, Sara Aricò e Flavio Sapone.