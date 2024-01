Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 20/01/2024 sono andata al Convegno del dott.Massimo Ripepi (RHEGGIO 743 A.C.) e del Sindaco di Terni dott. Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare). Il dott. Stefano Bandecchi è un politico, imprenditore e dirigente sportivo italiano, dal 15 giugno 2022 coordinatore nazionale di Alternativa Popolare. Da investitore ha fondato l’Università degli Studi “Niccolò Cusano“, che è molto conosciuta in Italia, della quale ha presieduto il consiglio di amministrazione dal 2021 al 18 giugno 2023. L’ateneo, a sua volta, è stato proprietario, dal 2017 al 24 luglio 2023, della Ternana Calcio di cui lo stesso Bandecchi è stato presidente dal 27 febbraio 2019 al 18 giugno 2023 e detiene inoltre la proprietà della squadra calcistica femminile della Ternana Women, di cui Bandecchi è presidente dal 5 agosto di quest’ultimo anno. Io non l’ho conosco ma l’ho inquadrato bene. Il dott.Stefano Bandecchi si è fatto da solo manibus nulla gli è stato dato ha fatto tutto col sudore della sua fronte. E’ una persona determinata diretta sincera e senza troppi giri di parole. Io dico “Una parola è poca due sono troppe” ed è così che deve essere un vero sindaco AGIRE senza troppe parole. Ho seguito varie interviste e ci sono state persone che parlavano troppo e Lui non riusciva ad intervenire. E si sono comporti male nei suoi confronti primo di una Istituzione e secondo di un Uomo. Bisogna sempre avere Rispetto per gli altri. Affermo che ci sono persone che si sentono un po’ troppo, mentre il dott. Stefano Bandecchi è un UOMO PERSONA SERIA COMPITA E’ L’UOMO DEL FARE da cui tutti noi dobbiamo prenderlo come esempio. Così ho descritto il Sindaco di Terni. Il dott. Massimo Ripepi non è solo un politico è un UOMO PERSONA SERIA MOLTO SEMPLICE COMPITO ED E’ ANCHE LUI L’UOMO DEL FARE e afferma le giuste considerazioni che si legano molto con le idee del Sindaco Bandecchi . Ieri sera cè stata una VERA AMICIZIA E FRATELLANZA tra i due. Alternativa Popolare non è tanto un partito politico ma è il PARTITO DEI CITTADINI perché sono i cittadini che devono ribaltare la situazione di Rheggio 743 A.C. .Ci siamo troppo stancati dei soliti volti, ci siamo stancati delle solite promesse campate all’aria. ADESSO BASTA BASTA.. Nella città Metropolitana di Reggio Calabria ci vuole un sindaco ben deciso tutto di un pezzo che sa le procedure da svolgere e di fare IL TUTTO CON TRASPARENZA E LEGALITA’ cosa che fino ad ora non c’è stato. Noi di Rheggio A.C. vogliamo ARIA FRESCA VOLTI NUOVI E MATURI affinchè potremmo avere la Nuova Città di Rheggio 743 A.C. Mi è molto piaciuto L’ABBRACCIO VERO SINCERO ed anche il gemellaggio politico. Io dico oltre al gemellaggio politico potremmo pure avere il gemellaggio tra i DUE COMUNI TERNI E RHEGGIO A.C. (questa è una proposta che faccio io al Sindaco Bandecchi)? Cosi ci possiamo tutti confrontare anche col Comune di Terni perché RHEGGIO 743A.C. si deve fare conoscere al di fuori della Calabria perché la nostra città metropolitana ha un Patrimonio Inestimabile che bisogna farlo conoscere. Poi è stato molto sentito il CUORE di Stefano Bandecchi che essendo il Presidente dell’Università Nicolo Cusano ha deciso nell’immediato di dare la sponsorizzazione della Reggina Calcio con 100.000,00 EURO. Non mi voglio dilungare ma io dico A TUTTA REGGIO CALABRIA CAMBIAMO AREA FRESCA E MENTALITA’? VOGLIAMO TUTTI QUANTI FAR RINASCERE UNA CITTA’ COME RHEGGIO 743 A.C. ? SIAMO TUTTI UNITI?

Dott.ssa Clelia Giovanna Li Gotti