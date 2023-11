È ufficialmente iniziata l’edizione numero 84 di Miss Italia, tornata a Salsomaggiore dopo 13 anni. La città ha ospitato il Concorso di bellezza per 41 anni, l’ultima volta nel 2010.

Ad accogliere le 40 finaliste e la patron Patrizia Mirigliani, nella Sala delle Cariatidi del Palazzo dei Congressi, sono stati gli assessori Stefania Spocci e Daniela Isetti che hanno omaggiato la patron con un mazzo di fiori. “Auguro a tutte le ragazze di vivere a pieno quest’avventura che per loro è un momento unico”, ha dichiarato l’assessore Stefania Spocci. “Salsomaggiore Terme – ha affermato Daniela Isetti – accoglie Miss Italia con un segno di modernità e con significati che vogliono virare verso tematiche come il sociale, l’inclusione e al benessere. La città si dimostra ancora una volta teatro globale per eventi di spettacolo, culturali e sportivi”.