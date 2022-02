Reggio Calabria – Presentazione della serie “The Good Mothers”

Giovedì 17 febbraio alle ore 11:00 alla Sala Consiglio della Camera di Commercio avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della serie “The Good Mothers” prodotta dalla Disney che andrà in onda su Disney+ e che vedrà il nostro territorio come location di alcuni episodi. Sarà anche presentata la webapp “WelcomeReggio”, frutto della convenzione tra la Produzione della serie e Confesercenti Reggio Calabria, nata con lo scopo di rendere più fruibile la città agli oltre 120 componenti del gruppo che vi soggiorneranno per sei settimane.

Parteciperanno: Ninni Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria che porterà i saluti dell’Ente Camerale, Alessandro Bonino, Produttore Wildside, Michele Geria, Location Manager The Good Mothers La Serie e Claudio Aloisio, Presidente Confesercenti Reggio Calabria.