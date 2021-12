“Leonida Edizioni” annuncia la stipula di un contratto di pubblicazione con la nota scrittrice libanese Joumana Haddad

partecipazione a numerosi Festival e per essere stata l’autrice di una serie di corrispondenze per il “Corriere della Sera” durante la guerra tra Israele e Libano, nel 2006.

Ha all’attivo undici libri tradotti e pubblicati in tutto il mondo (in Italia da Mondadori) e diversi premi e riconoscimenti internazionali, ottenuti anche sul suolo italiano. È stata nominata dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ambasciatrice onoraria della cultura e dei diritti umani della città di Napoli nel Mediterraneo e ha ricevuto il Premio Rodolfo Gentili a Porto Recanati, perché “si batte per dar voce a tutte le donne, in particolare a quelle che voce ancora non hanno e non possono avere perché prigioniere di pregiudizi maschili”.

Ha pubblicato, tra le varie opere, l’antologia poetica Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, dimostrando un particolare legame con la nostra poesia.