OpenSpace: a Reggio Calabria “La scuola del futuro”

Saranno inaugurati ufficialmente l’11 giugno alle 9.30 gli spazi scolastici riqualificati, presso l’IC B. Telesio-Montalbetti di Reggio Calabria. Nonostante la pandemia, non si sono infatti fermate le attività di OpenSpace, fra cui la progettazione partecipata di alcune aree in collaborazione con MC A – Mario Cucinella Architects. Attraverso il coinvolgimento degli studenti, il progetto ha permesso di rafforzare la partecipazione e il senso di appartenenza dell’intera comunità educante.

“In questi anni, grazie al progetto OpenSpace, siamo riusciti a rendere concreto l’impegno contro il fallimento formativo e la dispersione scolastica. Come a Milano, Palermo e Bari, anche a Reggio Calabria i ragazzi e le ragazze sono stati coinvolti in un percorso che li ha visti protagonisti di un nuovo modo di concepire la scuola” afferma Luca Fanelli, Project Manager Openspace.

“La rigenerazione dello spazio scolastico è esito non solo di un progetto concreto, ma di un percorso educativo che coinvolge una comunità intera che identifica un luogo come espressione di partecipazione e consapevolezza civica. L’intitolazione dell’agorà a Fausta Ivaldi e William Salice, figure particolarmente vicine alla scuola e alla città di Reggio Calabria, ha, inoltre, il valore di indicare il modello virtuoso di una concreta esperienza di cittadinanza attiva” dichiara Marisa Maisano, Dirigente Scolastico IC B. Telesio-Montalbetti.

‘’Abbiamo guardato alla scuola non più come semplice contenitore, ma come vero e proprio spazio educante, parte integrante del percorso formativo ed educativo. Luogo che predilige la didattica all’aria aperta, e il contatto con la natura, spazio con una chiara vocazione e che invita alla condivisione delle esperienze, stimolando e incoraggiando la creatività, il pensiero critico e la crescita dei nostri ragazzi’’ afferma Mario Cucinella, Fondatore e Direttore Creativo di MC A – Mario Cucinella Architects.