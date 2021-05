Reggina, per il mercato è ancora presto. Ma è il momento delle voci

Basta il triplice fischio dell’ultima giornata di campionato per proiettare il calcio in una dimensione in cui il calciomercato la fa da padrone. In casa Reggina prima di affrontare i discorsi relativi a qualche nuovo innesto ci sono da approfondire e possibilmente portare a termine le questioni che riguardano i rinnovi.

Sta, però, arrivando (o forse è già il momento) in cui inizieranno a levarsi le prime voci. Questa è una fase in cui per un calciatore e per chi ha interesse a muoverlo o cederlo c’è tutto l’interesse che se ne parli. Il calciomercato è una giostra che piace, appassiona, regala illusioni e a volte notizie che non trovano riscontri. Per la Reggina si può dire si stia già entrando nella prima fase a livello mediatico.