Reggina, ecco chi torna a Reggio dai prestiti e chi può restare

Qualora il Bari non dovesse centrare la promozione in Serie B (e dopo la sconfitta all’andata con la Feralpi Salò, la strada è in salita) la Reggina a luglio potrebbe riavere Gabriele Rolando. L’esterno vedrebbe scadere il suo prestito, tenuto conto che l’obbligo di riscatto scatterebbe solo con una promozione degli uomini di Auteri.

Tornerà anche Lorenzo Paolucci. Ottima la sua stagione a Monopoli: 33 partite, 3 reti e 10 assist. Volendogli trovare un difetto, avendo due anni in meno sarebbe stato under. Quindi il suo essere over potrebbe rendere meno facile la possibilità che gli sia una chance in Serie B.

Tornerà anche Hachim Mastour che a Carpi è stato fermato da qualche problema fisico di troppo. Sotto contratto c’è anche Alessandro Farroni. Il portiere si è preso il posto da titolare nella Juve Stabia, ma è un ’97 e anche lui occuperebbe un posto nella lista over. Non esattamente una soluzione ottimale per un possibile dodicesimo, almeno in partenza.

Di proprità ci sono anche Nikola Vasic, il cui futuro è però lontano da Reggio e Andrea Marccui. Quest’ultimo, appena retrocesso dalla B alla C con l’Entella, c’è ancora un altro anno di prestito in Liguria nelle previsioni.