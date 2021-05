Confcommercio lancia il piano “INNOVAZIONE DIGITALE” per la digitalizzazione delle imprese reggine

Confcommercio Reggio Calabria per tutto il 2021, supporta e affianca l’ingresso nel mondo digitale di aziende e professionisti offrendo gratuitamente a tutti gli associati un percorso a 360 gradi che va dalla formazione online alla consulenza personalizzata in presenza su quelle materie delle quali sentiamo parlare da anni ma rispetto alle quali in molti hanno mantenuto una certa diffidenza.

Digital Marketing, vendita online, SEO, ADV, Marketplace sono termini che ogni imprenditore ha sicuramente sentito ma rispetto ai quali inevitabilmente nel futuro dovrà avere piena padronanza per proiettare il negozio nel postpandemia perché, anche se ancora oggi è tutto confuso e incerto, l’emergenza Covid finirà ma avrà, comunque, inevitabilmente cambiato abitudini, tempi e modi delle relazioni, dinamiche di acquisto.

A questo punto, la digitalizzazione dell’impresa rappresenta una strada obbligata per il completamento dell’offerta e delle strategie anche dei negozi di prossimità e indispensabile diventa preparare il cambiamento, acquisendo gli strumenti indispensabili per governarlo.

Da qui il piano di alfabetizzazione digitale costruito da Confcommercio che va dai fondamenti, al perfezionamento, alla consulenza personalizzata, alla creazione e gestione dei tool con professionisti tra i più qualificati sul territorio, rispetto ad una materia che necessariamente già oggi è entrata prepotentemente nelle dinamiche commerciali e che non può essere in alcun modo trascurata. “Non un intervento spot quello immaginato dalla Confcommercio – dichiara il Presidente Lorenzo Labate spiegando il progetto fortemente voluto dal Direttivo dell’Associazione – ma una vera e propria rivoluzione digitale che l’Associazione dei commercianti intende mettere in campo per essere di aiuto sia a chi ancora non si è approcciato all’universo digital, sia a chi lo ha fatto timidamente e senza specifiche

cognizioni”.

La formazione avrà un ruolo importante sfruttando sia un catalogo di oltre 160 corsi E-Learning a scelta sia il potenziale del progetto “Scuola di internet per tutti” in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale. Formazione che consentirà ai soci Confcommercio di imparare temi nuovi o approfondire concetti già noti.

“Soprattutto – continua Labate – grazie alle partnership attivate con professionisti reggini, sarà di fondamentale importanza la consulenza personalizzata e l’assistenza offerti alle Aziende per avvicinare tutti al digitale, dalla costruzione della strategia alla soluzione digitale a 360°. È inevitabile infatti che quei negozi che non si adegueranno ai cambiamenti tecnologici verranno travolti e non sopravviveranno alle mutate condizioni postcovid. In fondo – conclude il Presidente Labate, come dopo ogni guerra – e il Covid sta avendo effetti e dimensioni forse peggiori di qualunque conflitto vissuto – è necessario attrezzarsi per la ripartenza. La sfida, dopo la “guerra” Covid, è necessariamente il DIGITALE”.

La Confcommercio si rivolge a tutti gli imprenditori ma, soprattutto, a coloro che per qualche ragione sono rimasti fino ad oggi completamente fuori dal mondo digital, magari cullandosi su ricavi comunque dignitosi non ponendosi il problema di ciò che succederà domani. Potranno confrontarsi sul tema digital, anche solo per rimuovere dubbi o perplessità, con esperti del settore che affiancheranno l’imprenditore nell’ingresso nel nuovo modo di fare impresa. Potranno conoscere, capire, scegliere, ed essere, soprattutto, immediatamente operativi. Lo sforzo di Confcommercio è notevole per non lasciare nessuno indietro e per aiutare nella crescita chi si è timidamente affacciato al mondo dell’online, evitando fronzoli ed operazioni di facciata per guardare alla sostanza.

L’invito è di mettere da parte preconcetti o timidezze e porsi il problema del digitale. Da soli, scegliendo tra i corsi messi a disposizione gratuitamente e soprattutto confrontandosi con esperti della materia in incontri personalizzati.