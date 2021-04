Gli auguri del sindaco Falcomatà al nuovo Cappellano della Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria Don Marco Scordo

«Formulo i miei migliori auguri e quelli dell’intera Città a don Marco Scordo nominato, dall’Arcivescovo metropolita Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, nuovo Cappellano della Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria». Il sindaco Giuseppe Falcomatà, attraverso una nota stampa, esprime vivo apprezzamento per un incarico che «inorgoglisce il corpo della Polizia Municipale che, d’ora in avanti, potrà contare anche su una figura di riferimento spirituale profondamente umile e umana».

Agli auguri del sindaco Falcomatà si sono aggiunge le più vive felicitazioni da parte dell’assessore alla Polizia Muncipale Paolo Brunetti e del Vicesindaco della Città Metropolitana Armando Neri.

«Per gli uomini e le donne del comandante Salvatore Zucco – si legge nella nota congiunta – è un giorno importante considerata la bontà e l’autorevolezza del Sacerdote, doti ampiamente riconosciute dalla comunità civile e religiosa cittadina”.

“Uomo di profonda fede e dai sani principi, con alle spalle una lunga esperienza nelle periferie della nostra Diocesi, don Marco Scordo è da sempre apprezzato per il modo con cui consola le anime e interpreta la missione di umana cristianità che va oltre l’abito talare. Non è mai stato un prete arroccato nella sua Chiesa, ma ha sempre aperto le porte della Casa del Signore agli ultimi ed agli emarginati interpretando profondamente il messaggio di Papa Francesco. A lui ed agli agenti del Comando di Viale Aldo Moro vada i nostri auguri per un cammino di fede che porti pace e speranza nel percorso comune appena intrapreso».