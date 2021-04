Depressione post partum: percorsi gratuiti per le donne in difficoltà in Calabria. Parte il progetto Accompagna-Menti promosso dalle associazione PartecipaAzione Onlus e Mammachemamme

Soffre di depressione post partum una neo mamma su 10 in Italia, 90.000 i casi accertati ogni anno. Meno del 50% delle donne colpite da depressione perinatale chiede aiuto. Per sostenere le puerpere in difficoltà, il nascituro e la famiglia nel delicato periodo che va dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino nasce in Calabria il progetto “Accompagna-Menti: percorsi espressivi nel post partum” promosso dalle associazioni PartecipaAzione onlus e Mammachemamme”

Attraverso dei numeri telefonici attivi : 345 3345154 e 3661178788 e l’indirizzo mail : infoaccompagnamenti@gmail.com, le neo mamme e i familiari avranno la possibilità confrontarsi con gli specialisti.

Vittoria Paradiso, presidente di PartecipaAzione onlus afferma : “Prevenire il fenomeno, intervenire fin dai primi sintomi permette di ricevere una risposta adeguata”. “Obiettivo del progetto- aggiunge- è promuovere e sostenere la salute e il benessere psicofisico delle mamme a partire dal primo mese fino al primo anno di vita del bambino e delle neo famiglie del territorio calabrese”

Cecilia Gioia, presidente di Mammachemamme spiega da psicologa- alcuni dei sintomi, campanelli d’allarme della depressione post partum : “ tristezza, perdita di interesse per l attività quotidiane, disturbi del sonno, difficoltà a concentrazione” “ la depressione post partum- conclude- se non trattata può persistere nel tempo e avere effetti disfunzionali su tutta la famiglia”

I percorsi del progetto Accompagna-Menti prevedono inoltre interventi gratuiti quali il Gruppo Ama “Il cerchio delle donne”, gruppo di auto mutuo aiuto in cui le donne potranno contare sul supporto peer counseulor per l’allattamento, peer conselor babywearing, ostretrica, psicoterapeuta, psicologa esperta perinatalità, educatrice teatrale ed operatrice olistica; ed il Gruppo terapeutico “La voce delle mamme” che sarà condotto da una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale sul modello proposto da Jeannette Milgrom. Nel corso della partecipazione ai Gruppi si potrà usufruire del servizio gratuito di babysitting.