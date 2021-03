Rinnovo degli organi Istituzionali Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria

A seguito delle Elezioni per il rinnovo degli organi Istituzionali del 12 – 13 e 14 Marzo 2021

e delle sedute Consiliare e di Commissione del 17.03.2021, nel corso delle quali sono state assegnate

le diverse cariche, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 15 marzo 2018, nonché dell’articolo 3 del

regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali,

adottato ai sensi dell’art.9, comma 1, del predetto D.M. 15.03.2018, si comunica la composizione del

Consiglio Direttivo, della Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri e del Collegio dei

Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Reggio

Calabria per il Quadriennio 2021/2024:

per il Consiglio Direttivo

PRESIDENTE Dott. VENEZIANO Pasquale

VICE PRESIDENTE Dott. ZAMPOGNA Giuseppe

SEGRETARIO Dott. NOCITI Vincenzo

TESORIERE Dott. PORCINO Bruno

CONSIGLIERI: Dott. AL SAYYAD Said Musa Said Khorshid

Dott. AMODEO Vincenzo

Dot. BIASI Francesco Maria

Dott. CASSONE Rocco

Dott. CASSONE Rosario

Dott.ssa DANARO Anna Maria

Dott.ssa FEDERICO Anna Rosaria

Dott. PISTONE Domenico

Dott. TESCIONE Marco

Dott. TROMBA Domenico

__________________________________________________________

Dott. ZEMA Antonino

Dott. FRATTIMA Filippo (Rappr. Odontoiatri)

Dott. VADALA’ Teodoro (Rappr. Odontoiatri)

per la Commissione degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri

PRESIDENTE Dott. FRATTIMA Filippo

VICE PRESIDENTE Dott. VADALA’ Teodoro

Dott. FRANCONERI Alberto

Dott. PENSABENE Pasquale

Dott.ssa RASCHELLA’ Maria Antonietta

per il Collegio dei Revisori dei Conti

MEMBRO EFFETTIVO Dott. MIRARCHI Giuseppe

MEMBRO EFFETTIVO Dott. VADALA’ Antonio Domenico

SUPPLENTE Dott. LODDO Antonino