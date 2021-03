Reggio Calabria – Rilettura del romanzo L’isola del dottor Moreau di H.

Loreley Rosita Borruto, presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS, nell’ambito del ciclo di letteratura mondiale di lingua inglese, curato dalla prof.ssa Maria Quattrone, ha promosso la rilettura del romanzo L’isola del dottor Moreau di H. G. Wells. La relatrice Silvana Comi, docente di lingua e letteratura inglese, via web, ha evidenziato che Wells nato nel 1866 a Bromley (Kent), da Joseph Wells e da Sarah Neal, dal 1884 al 1887, dopo aver vinto una borsa di studio alla Normal School of Science a Londra, studia biologia seguendo le lezioni di Thomas Huxley. Nel 1893 pubblica il suo primo lavoro un Text-Book of Biology in due volumi e nel 1985 scrive The War of the Worlds, The Time Machine e completa The Island of Doctor Moreau. Come racconterà nella sua autobiografia, ha proseguito la Comi, Wells viene coinvolto, grazie ai suoi studi, nel mondo della ricerca scientifica. I suoi romanzi raccolgono le più significative riflessioni sulla scienza e sugli uomini di scienza e definiscono i contorni di una società futura in cui la scienza avrebbe avuto un ruolo fondamentale. L’isola del dottor Moreau (The Island of Dr. Moreau) racconta la storia di un naufrago di nome Prendick che viene salvato e portato sulla strana isola del Dr Moreau un noto vivisezionista che è fuggito dall’Inghilterra per continuare i suoi esperimenti. Credendo che Moreau trasformi gli uomini in bestie, Prendick impaurito scappa. Nella boscaglia incontra gli uomini – bestie che sono le vittime di Moreau e si convince che quegli esseri non sono uomini ma sono animali trasformati in uomini. Dopo varie vicissitudini torna da Moreau che gli spiega i suoi esperimenti e gli dice che la tendenza di quegli esseri è quella di tornare alla loro natura di animali. Moreau viene infatti ucciso dalle sue creature. Prendick, rimasto solo sull’isola, vive con gli altri animali come una bestia, una esperienza questa dalla quale non può liberarsi anche dopo il suo ritorno alla civiltà. Le opinioni di Wells sull’evoluzione fanno riferimento alla teoria di Huxley, pensiero che afferma come con lo sviluppo della civiltà l’uomo non ha perso i suoi istinti originari di crudeltà. Silvana Comi, nel concludere la sua relazione, ha evidenziato come il romanzo di Wells tende ad affermare che la natura innata dell’uomo non si può cambiare né con la manipolazione fisica né con l’ipnotismo e la bestia che è ben nascosta dentro non può essere in alcun modo esorcizzata.